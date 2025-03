Sitting-volley, domani a Pisa presentazione della finale di Champions femminile

Appuntamento a Pisa presso il Centro Sportivo Dream (Via g. Belli, 24) giovedì 27 marzo alle 15.30 per la presentazione della Finale di Coppa dei Campioni di sitting volley femminile, in programma nella struttura della Polisportiva pisana dal 28 al 30 marzo prossimi.

La pallavolo paralimpica, che già a Tokyo e Parigi ha regalato grandi soddisfazioni con la Nazionale Femminile, torna a far parlare di sé per una tre giorni che si preannuncia di altissimo livello tecnico e con ben due Team italiani, la Dream Pisa e la Gioco Parma, chiamati a contendersi il prestigioso trofeo con i migliori Club provenienti da Slovenia, Francia, Bosnia, Ucraina e Ungheria.

Sette le squadre partecipanti e tanto entusiasmo per queste atlete di livello internazionale.