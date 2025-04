Acqua Rocchetta corre al fianco della StraWoman

Cosa fanno le donne attive, che amano fare sport, prendersi cura di sé e divertirsi insieme? Partecipano a StraWoman, la corsa non competitiva che gira l’Italia e raduna migliaia di donne e i loro accompagnatori in giornate dedicate allo sport, al benessere psico-fisico e al divertimento. Acqua Rocchetta ha scelto di affiancare questa iniziativa come main sponsor perché ne condivide i valori e i principi. La partnership perfetta è quella che unisce le forze per arrivare al traguardo con il sorriso. Rocchetta e StraWoman corrono insieme perché entrambe aiutano ad eliminare le tossine e perché esercizio fisico e idratazione sono gli alleati che mantengono pelle ed organismo sani. Rocchetta è un’acqua oligominerale iposodica, superleggera e attiva, attenta alle esigenze delle donne che vogliono prendersi cura della loro pelle e del loro corpo. Rocchetta, Acqua della Salute, idrata la pelle e depura l’organismo perché, grazie alla sua particolare composizione, viene convogliata velocemente nei reni e stimola la diuresi, favorendo l’eliminazione delle tossine e dei liquidi in eccesso. Berla con regolarità fa bene alla linea e alla salute. StraWoman, inoltre, promuove lo sport come motore di cambiamento sociale e sostiene il NO a ogni violenza sulle donne. Un ulteriore punto d’incontro con l’impegno ed i valori di Acqua Rocchetta, che ha sostenuto il progetto “Al fianco delle donne. Per davvero” – in partnership con Differenza Donna – per promuovere, attraverso il packaging delle sue bottiglie, la diffusione del numero gratuito 1522 a sostegno delle donne vittime di violenza. Rocchetta, in qualità di main sponsor, sarà presente con il suo logo nello StraWoman Village e su tutto il merchandising (t-shirt gara, pettorina e bag ufficiali dell'evento; portale/arco di partenza/arrivo, nastri di partenza e arrivo, palco e striscioni); inoltre fornirà le sue bottiglie d’acqua da 0,5lt ai partecipanti che arriveranno al traguardo. A supporto dell’iniziativa, Rocchetta sarà attiva con una campagna stampa e radio su testate ed emittenti locali affinché ogni tappa della corsa ed i valori condivisi abbiano la massima visibilità. Segnaliamo le prossime tappe del tour di StraWoman con Rocchetta: Brescia, 4 maggio; Milano, 11 maggio; Piacenza, 17 maggio; Parma, 25 maggio; Bologna, 8 giugno; Bergamo, 14 giugno; Como, 21 giugno; Cremona, 21 settembre; Rozzano, 28 settembre; Varese, 5 ottobre; Monza, 12 ottobre; Torino, 19 ottobre; Novara, 15 novembre; Roma, 23 novembre. Semplici gesti possono contrastare i fastidi che alterano l’equilibrio dell’organismo e farci sentire più in forma, come bere Rocchetta e correre insieme attraversando l’Italia con un’allegra onda rosa.

