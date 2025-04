Può il ciclo mestruale incidere sullo sport? La presa di posizione di Federica Pellegrini e Benedetta Pilato

Vollering, la solidarietà di Pellegrini e Pilato

Federca Pellegrini e Benedetta Pilato hanno parlato della loro lunga esperienza sportiva, e hanno scelto di pubblicare per solidarietà sui loro profili social una frase di Demi Vollering, ciclista olandese che ieri è arrivata a un passo dal successo nella Liegi-Bastogne-Liegi. "Gli ormoni erano contro di me, ogni parte del mio corpo non voleva muoversi - ha affermato l’olandese sul traguardo, sottolineando come il suo risultato finale fosse stato influenzato e compromesso dal ciclo mestruale - è stato il massimo che potessi fare, ogni centimetro del mio corpo non voleva saperne di muoversi. In realtà, sono abbastanza contenta del terzo posto”. "Finalmente", ha commentato Federica Pellegrini che spesso ha raccontato la sua esperienza in merito.