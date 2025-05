Barelli: “Per la presidenza Coni serve discontinuità col passato”

“Serve discontinuità, assolutamente. Credo ci sia la necessità di cambiare ritmo. Il presidente del Coni che verrà dovrà incentivare la voglia del governo e del Parlamento a sostenere il volontariato sportivo e le associazioni che sono i protagonisti dello sport italiano”. Ne ha parlato, a margine degli Stati Generali dello sport organizzati da Forza Italia, Paolo Barelli, capogruppo forzista alla Camera e presidente della Federnuoto. “Ci sono dei candidati e penso che il presidente debba rappresentare uno stacco netto con il passato non per far polemica ma per aprire una nuova fase – ha spiegato Barelli – Noi abbiamo bisogno della sinergia con il governo per sostenere l’attività motoria, sportiva ed agonistica. E questo lo si fa solo colloquiando ed essendo convincenti e non andando in una contrapposizione che non ha nessuna logica”. A chi chiede se sia possibile un suo ritorno in Giunta, come auspicato dal presidente della Federbasket Petrucci, Barelli risponde che “non c’è nessuna volontà da parte del sottoscritto e del nuoto ad andarci. Occorre dialogare con il mondo politico non perché la politica invada lo sport, ma perché continui a dare un sostegno. Oggi federazioni e Comitato Olimpico costano allo stato circa 2 miliardi l’anno. Bisogna avere un rapporto molto positivo e questo non è accaduto perché c’è stata una competizione inutile. Dobbiamo essere al servizio”.

