Lo sport come benessere sociale, il premio al maratoneta Alessandro Tappa

Un premio per l'impegno nell’educazione, nella solidarietà e nella promozione della salute psico-fisica dei minori svantaggiati. Ad Alessandro Tappa, presidente di Sport Senza Frontiere, maratoneta, formatore e mental coach è stato consegnato il “ Premio Campione di Benessere". Dopo una carriera nello sport professionistico e dirigenziale, e una laurea in Scienze Motorie, ha scelto di dedicare le sue energie alla promozione del benessere psicofisico giovanile, fondando nel 2011 l’ETS Sport Senza Frontiere (SSF). La sua visione è chiara: utilizzare lo sport come strumento di educazione, inclusione sociale e crescita personale, soprattutto per i minori più vulnerabili.

Uno sport aperto a tutti

Alessandro Tappa è stato riconosciuto come figura capace di incarnare appieno i valori della cura, della solidarietà e della promozione del benessere fisico, mentale e sociale. “Per noi di Sport Senza Frontiere offrire a bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio socio-economico l’opportunità di praticare sport in un contesto qualificato e protetto rappresenta una missione fondamentale,” afferma Tappa. “Crediamo profondamente che lo sport non sia solo competizione, ma un potente veicolo di crescita personale, integrazione e riscatto sociale. Ogni giorno constatiamo come l’attività sportiva possa trasformare la vita di tanti giovani. Attraverso il gioco, la disciplina e il senso di appartenenza a un gruppo, lo sport diventa uno strumento concreto di inclusione e pari opportunità".