Campagnano Vallelunga Race, al via la 16esima edizione

Tutto pronto per la XVI edizione del Campagnano Vallelunga Race. L'appuntamento è per sabato 14 giugno, dalle ore 19:00. Un evento unico, lungo un percorso meraviglioso, con tre gare in una: la Campagnano Vallelunga Race (una gara di 9,8 km per tutti gli iscritti), la Cronoscalata Francigena (un chilometro per tutti gli iscritti) e il Trofeo del donatore, una corsa riservata ai donatori di sangue.