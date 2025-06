Weekend di sport a Roma, ci sarà anche la Fondazione Insigniti OMRI

La Fondazione Insigniti OMRI si unisce con orgoglio alle celebrazioni per la Giornata Nazionale dello Sport, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che per l’edizione 2025 è stata posticipata eccezionalmente ai giorni 14 e 15 giugno, per essere simbolicamente collegata al Giubileo degli Sportivi promosso dal Vaticano. Una scelta significativa, sancita da apposita direttiva della Presidenza del Consiglio, che intende rafforzare il valore profondo della ricorrenza, ponendo lo sport al centro come strumento di educazione, inclusione e dialogo.



Protagonista attiva di questa celebrazione è anche la Fondazione Insigniti OMRI, che riunisce donne e uomini insigniti dell’Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana, conferita dal Presidente della Repubblica per meriti sportivi, civili, culturali e istituzionali. Tra i suoi iscritti figurano numerose personalità di primo piano del panorama sportivo italiano, molti dei quali membri dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia.



A partire dalla presidente nazionale Novella Calligaris, fino al presidente della Fondazione, il prefetto Francesco Tagliente, già azzurro della lotta greco-romana e presidente della sezione di Roma degli Azzurri, la Fondazione rappresenta un autorevole presidio di valori condivisi.



Fanno parte della Fondazione anche figure simbolo dello sport italiano e internazionale, come il ct campione del mondo Marcello Lippi, Giuseppe Marotta, Mauro Balata, e un nutrito gruppo di medagliati olimpici e paralimpici provenienti da discipline diverse, tra cui: Sara Simeoni, Klaus Dibiasi, Giorgio Cagnotto, Roberto Cammarelle, Massimo Castellani, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Xenia Francesca Palazzo, Michela Brunelli, Roberta Amadeo

Accanto a loro, la Fondazione annovera tra i suoi membri anche importanti dirigenti sportivi dei gruppi delle Forze di polizia, come Vincenzo Parrinello, Francesco Montini e Gianni Cuneo, nonché esponenti di primo piano di strutture sportive nazionali, tra cui Maurizio Francini, responsabile del Centro Tecnico di Coverciano, e i medici sportivi Enrico Castellacci e Antonio Pagni.



La partecipazione della Fondazione OMRI a questa Giornata si inserisce pienamente nella sua missione: promuovere i valori costituzionali, il rispetto dei simboli della Repubblica – come l’Inno nazionale, la Bandiera tricolore e, idealmente, la Maglia Azzurra – considerati elementi identitari e unificanti per la comunità nazionale.



Il recente riconoscimento dello sport nella Costituzione, attraverso la modifica dell’articolo 33, ha conferito una nuova centralità alla pratica sportiva, valorizzandola come diritto fondamentale della persona. La Fondazione Insigniti OMRI accoglie con favore questo importante passo, impegnandosi a sostenerlo e a diffonderne il significato culturale e sociale in ogni occasione utile.



Con questo spirito, la Fondazione si unisce idealmente alle migliaia di giovani, atleti, dirigenti e cittadini che, in tutta Italia, parteciperanno alle manifestazioni organizzate in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, coordinata dal CONI con la collaborazione delle federazioni sportive, degli enti locali e delle realtà associative del territorio.



Per la Fondazione Insigniti OMRI, la Giornata Nazionale dello Sport non è solo una celebrazione simbolica: è un’importante opportunità per rinnovare l’impegno degli insigniti nella promozione dello sport come scuola di vita, di valori e di coesione sociale, contribuendo attivamente alla costruzione di una società più giusta, partecipativa e consapevole.



