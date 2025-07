Vento, vela e inclusione: due giornate in mare con Raggio di Luce

Il 28 e 29 giugno 2025, il porto turistico di Riva di Traiano a Civitavecchia ha ospitato un laboratorio di alfabetizzazione alla vela promosso dalla cooperativa sociale Raggio di Luce. Non si è trattato di una semplice uscita in mare, ma di un’iniziativa formativa e simbolica rivolta ai soci e lavoratori con disabilità della cooperativa stessa, ideata per stimolare autonomia, relazione e capacità di esplorare contesti nuovi.