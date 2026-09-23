Daniele Masala è nuovo presidente del Pentathlon Moderno

 "Per me è un onore e un incentivo ritornare nel mondo agonistico"
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Pubblicato il 23.09.2026, 10:07 (Aggiornato il 23.09.2026, 12:09)

Daniele Masala è nuovo presidente del Pentathlon Moderno, all’ASD Lazio, votato all’unanimità ha un mandato fino alla scadenza di questo quadriennio olimpico, e si è dichiarato felice:   "Per me è un onore e un incentivo. Ritornare nel mondo agonistico, insieme a i giovani è un ritorno al passato che genera nuovi stimoli. Spero di essere utile alla causa!"

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