Daniele Masala è nuovo presidente del Pentathlon Moderno
"Per me è un onore e un incentivo ritornare nel mondo agonistico"
Daniele Masala è nuovo presidente del Pentathlon Moderno, all’ASD Lazio, votato all’unanimità ha un mandato fino alla scadenza di questo quadriennio olimpico, e si è dichiarato felice: "Per me è un onore e un incentivo. Ritornare nel mondo agonistico, insieme a i giovani è un ritorno al passato che genera nuovi stimoli. Spero di essere utile alla causa!"
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