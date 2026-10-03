Metti in Circolo i valori

. Quello costruito negli anni fra i circoli sportivi di Roma, fra g. Circoliamo nasce da questo terreno comune e lo rimette in movimento: ciascuno con i propri colori, tutti dentro una storia che continua anche dopo la competizione.Le radici affondano nei rapporti fra i sodalizi della Capitale, che nelportarono sette realtà a unirsi nel. Oggi l’associazione ne raccoglie dieci e rappresenta oltre novemila famiglie. Una comunità cresciuta attorno alla pratica sportiva e alla vita sociale, con un impegno che raggiunge il territorio, i giovani, le persone con disabilità e chi vive condizioni di fragilità. Circoliamo dà a questo percorso una forma riconoscibile: una sfida amichevole in cui l’appartenenza alimenta l’agonismo e la convivialità tiene insieme le giornate.A incontrarsi sono. Identità diverse, ciascuna con le proprie consuetudini e la propria memoria sportiva. La manifestazione le avvicina senza confonderle, facendo della rivalità un’occasione per frequentarsi, riconoscersi, condividere qualcosa in più del risultato., attraverso tre fine settimana di competizioni nelle sedi dei club. Quindici discipline scandiscono il calendario e portano i soci a misurarsi con abilità, ritmi e linguaggi differenti. La, sabato 17 ottobre al, in via dei Campi Sportivi 43, raccoglierà questo percorso fra corsa campestre, premiazioni e momenti di festa con le famiglie.A dare continuità alle gare sono i principi su cui si fonda l’iniziativa. Il, la, laattraversano il progetto insieme alla. La filosofia “Zero Impact” indica la direzione: ridurre gli sprechi, favorire l’impiego di energia pulita, gestire con attenzione le risorse idriche. Nel programma queste intenzioni diventano scelte concrete, dall’abbigliamento dello staff prodotto in Italia con tessuti riciclati alla raccolta differenziata, fino all’utilizzo di contenitori in carta riciclata o biodegradabile per la ristorazione.Anche il coinvolgimento dei ragazzi passa attraverso un’esperienza diretta. Il progetto prevede la: un modo per vivere la manifestazione dall’interno, imparando quanto lavoro serva per rendere possibile una giornata condivisa., con la presenza prevista di unPoi ci sono. Ilalterna singolare e doppi, con categorie che danno spazio a età diverse e alle coppie miste; ilpropone tre incontri di doppio, fra Open, Over 45 e misto. Nel, la composizione delle formazioni mette fianco a fianco giocatori di più generazioni. Il senso della squadra prende forma anche così: trovare l’intesa, distribuire lo sforzo, affidarsi all’esperienza di un compagno.In piscina questo passaggio diventa una. Ogni frazione misura cinquanta metri e la formazione riunisce fasce d’età dagli Over 60 agli Over 20, con almeno due partecipanti donne. Nel, invece, quattro concorrenti si alternano sullo stesso remoergometro: cinquecento metri ciascuno, duemila complessivi. Il cambio è parte della prova, perché il ritmo di chi arriva deve proseguire nelle braccia di chi prende posto.Ilporta la competizione sul percorso, dove i risultati individuali contribuiscono alla classifica del circolo. Il tconcentra il confronto nella rapidità degli scambi, con due singolari e un doppio. Attorno al, nelle specialità italiana, boccette e pool 8-15, contano precisione e misura; nei tornei dientrano in gioco strategia, attenzione e affiatamento fra compagni. Cambia il gesto, resta il piacere di rappresentare i propri colori.A chiudere il cammino sarà la, sul campo grande del Roma Polo Club. Dodici partecipanti per squadra, dagli Under 35 agli Over 60, porteranno verso il traguardo il lavoro degli altri. Poi arriveranno i premi, gli applausi e il tempo per ritrovarsi con la soddisfazione di aver difeso un colore e, insieme, fatto vivere un legame. Prima del, gratuito e aperto a tutti, previa registrazione online sul sito della manifestazione, scandito dale, dalle 18 alle 24, dala cura di, media partner ufficiale dell’evento per tutta la sua durata.