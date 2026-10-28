KiteFoil Open 2026, a Gallipoli il campionato italiano

GALLIPOLI - Il vento incontra la velocità, l'adrenalina si mescola alla bellezza del mare e Gallipoli si prepara a diventare protagonista della vela sportiva nazionale. Dal 30 ottobre al 1° novembre 2026, lo specchio d'acqua antistante il Club Velico Ecoresort Le Sirenè farà da cornice a due importanti appuntamenti del calendario agonistico italiano: la Finale del Campionato Italiano Kitefoil Open 2026 e la Finale della Coppa Italia Grand Prix Wingfoil 2026. Due competizioni di rilievo nazionale, un'unica grande manifestazione dedicata alle discipline più dinamiche e spettacolari della vela contemporanea, che porterà sulle coste gallipoline atleti pronti a confrontarsi nelle prove conclusive dei rispettivi circuiti. L'evento è organizzato dal Club Velico Ecoresort Le Sirenè, presieduto da Gabriele Lazzari, su delega della Federazione Italiana Vela (FIV) e in collaborazione con la Lega Navale Italiana – Sezione di Gallipoli, il Circolo Vela Gallipoli A.S.D. e Local's Crew Salento. L'evento è organizzato con il contributo dell’Assessorato al Welfare e allo Sport della Regione Puglia e rientra tra i Grandi Eventi Sportivi della Regione Puglia, Regione Europea dello Sport 2026.

KITEFOIL E WINGFOIL: QUANDO IL VENTO DIVENTA VELOCITÀ

Saranno il vento e il mare i grandi protagonisti delle tre giornate di competizione. Il Kitefoil, disciplina che unisce la propulsione di un aquilone alla tecnologia del foil, permette agli atleti di sollevarsi dalla superficie dell'acqua, riducendo la resistenza e raggiungendo velocità elevate. Una specialità nella quale preparazione atletica, sensibilità nella conduzione e capacità di interpretare le condizioni meteorologiche diventano determinanti. Altrettanto spettacolare il Wingfoil, che combina una tavola dotata di foil con un'ala gonfiabile sostenuta direttamente dall'atleta. Una disciplina in forte evoluzione, capace di coniugare tecnica, equilibrio e controllo, nella quale ogni raffica di vento può incidere sull'andamento della regata. Due modi differenti di interpretare la navigazione a vela, accomunati dalla ricerca della massima efficienza, dall'innovazione tecnologica e da uno stretto rapporto con gli elementi naturali. Per Gallipoli sarà un'occasione per offrire uno spettacolo sportivo di grande impatto visivo, con le vele e le ali colorate a disegnare traiettorie sull'orizzonte del Mar Ionio.

TRE GIORNATE DI REGATE PER LE FINALI NAZIONALI

Il programma ufficiale prevede l'avvio delle competizioni venerdì 30 ottobre, con la prima possibile partenza fissata alle ore 13:00. Le regate proseguiranno sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, secondo gli orari che saranno comunicati dai comitati di regata in relazione alle condizioni meteorologiche e all'organizzazione delle prove. Nella giornata conclusiva di domenica non saranno avviate nuove procedure di partenza oltre le ore 15:00. Al termine delle competizioni si svolgerà la cerimonia di premiazione, che celebrerà i protagonisti delle due finali nazionali. Le classifiche prevedono riconoscimenti per le categorie assolute maschili e femminili, oltre alle categorie giovanili e Master, secondo quanto stabilito dai rispettivi bandi di regata. Particolare attenzione sarà riservata anche ai giovani atleti, a testimonianza della crescente diffusione di queste discipline e dell'importanza del ricambio generazionale negli sport velici.

IL CLUB VELICO ECORESORT LE SIRENÈ, PUNTO DI INCONTRO TRA SPORT E TERRITORIO

A ospitare la manifestazione sarà il Club Velico Ecoresort Le Sirenè, situato lungo la litoranea Gallipoli–Santa Maria di Leuca, in un tratto di costa particolarmente suggestivo. La struttura costituirà il punto di riferimento logistico e organizzativo delle due competizioni, offrendo una cornice nella quale la dimensione agonistica si intreccia con la bellezza del paesaggio salentino. La scelta di Gallipoli come sede delle finali rappresenta un'opportunità significativa anche sotto il profilo della promozione territoriale. Ospitare manifestazioni sportive nazionali nel periodo autunnale contribuisce infatti a valorizzare le potenzialità del territorio oltre la tradizionale stagione estiva, rafforzando il legame tra sport, turismo e ospitalità. ﻿RESPONSABILITA' AMBIENTALE Accanto alla dimensione agonistica, la manifestazione richiama anche il valore della responsabilità ambientale, principio espressamente sottolineato nei bandi di regata, che invitano atleti e accompagnatori a ridurre al minimo l'impatto delle attività sportive sull'ambiente marino.

INFORMAZIONI SULL'EVENTO

Manifestazioni: Finale Campionato Italiano Kitefoil Open 2026 e Finale Coppa Italia Grand Prix Wingfoil 2026. Date: 30 ottobre – 1° novembre 2026. Sede: Club Velico Ecoresort Le Sirenè, Litoranea Gallipoli–Santa Maria di Leuca, 73014 Gallipoli (LE). Organizzazione: Club Velico Ecoresort Le Sirenè, presieduto da Gabriele Lazzari, su delega della Federazione Italiana Vela