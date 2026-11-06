Riano Athletic Center, tutti in campo per Letizia

Tutti in campo per Letizia. Il mondo dello sport e la società civile si mobilitano per offrire un aiuto concreto alla ricerca scientifica e contrastare la sindrome di Batten, una gravissima malattia rara di origine genetica che provoca disturbi neurodegenerativi e conduce, purtroppo, alla morte. Domenica prossima, l'Athletic Center di Riano, adagiato sulle rive del Tevere alle porte di Roma, diventerà la capitale della solidarietà con una partita-evento che vedrà protagoniste la Nazionale Giornalisti e due rappresentative dell'impianto sportivo, di proprietà di Tonino Doino, che ha messo gratuitamente a disposizione la struttura per sostenere Letizia. L'intero incasso dell'iniziativa sarà devoluto all'Associazione Nazionale CeroidoLipofuscinosi, impegnata nella lotta contro una malattia per la quale, attualmente, non esiste una cura risolutiva. L'unica terapia disponibile, sviluppata negli Stati Uniti, è un trattamento enzimatico sostitutivo che consente soltanto di rallentare la perdita delle capacità motorie nei bambini colpiti da questa terribile patologia. Ma Letizia non vuole arrendersi. L'appuntamento è dunque per domenica 8 novembre, alle ore 15, al Riano Athletic Center, in via Tiberina 11. Tutti in campo, con il cuore, per Letizia.