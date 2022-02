Atletica, Daisy Osakue vince il titolo italiano nel disco con 61,63 m

MILANO - Il primo acuto della sua stagione. La prima spallata. Daisy Osakue è la protagonista della seconda giornata dei Campionati Italiani Invernali di lanci a Mariano Comense ( Como ) grazie al suo 61,63 nel disco, terza prestazione in carriera, inferiore soltanto al 63,66 con cui alle Olimpiadi di Tokyo ha pareggiato al centimetro il record italiano di Agnese Maffeis (guadagnando la finale) e al 61,69 che le ha regalato la medaglia d'oro alle Universiadi di Napoli nel 2019 .

Sul podio Susanna Strumillo e Diletta Fortuna

La piemontese delle Fiamme Gialle risponde "presente" al quarto lancio, dopo un avvio meno efficace (nullo-48,70-nullo), completa la prova con un 54,44 e un altro nullo, e conquista il suo primo titolo italiano invernale, competizione che non ha mai frequentato negli ultimi anni per la concomitanza dei suoi impegni alla Angelo State University in Texas. Con Osakue salgono sul podio anche Stefania Strumillo (Fiamme Azzurre, 53,60 seconda) e Diletta Fortuna (Carabinieri, 50,20 terza), quest'ultima anche campionessa italiana promesse davanti ad Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta, 48,44) e Clelia D'Agostini (Bracco Atletica, 42,69).