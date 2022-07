Jacobs, arriva l'ok per i Mondiali: ecco quando correrà

ROMA - Arriva l'ok che conta, quello più importante, che dà il via libera a Jacobs per i Mondiali di Eugene, in programma a partire dal prossimo 15 luglio. Il vertice con l'allenatore del campione olimpico, Paolo Camossi, e con la direzione tecnica della Nazionale ha sciolto la riserva: Marcell ci sarà nella batteria in calendario nella notte tra venerdì e sabato (il via alle 3.50 italiane, le 18.50 statunitensi). Segnali confortanti erano già arrivati dopo il lavoro svolto a Beaverton, non lontano da Portland, dove Jacobs ha completato il periodo di adattamento pre-Mondiale, ma ora è arrivata la conferma che l'Italia dell'atletica attendeva con ansia.