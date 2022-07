Mondiali di Eugene, Tamberi: "Ci ho messo il cuore"

EUGENE - "C'ho messo il cuore, come avevo promesso. Tornare con la medaglia di legno brucia, ma poteva andare molto peggio". Sono le parole di Gianmarco Tamberi dopo la finale del salto in alto al Mondiale di Eugene chiusa al quarto posto con il bronzo sfiorato, accarezzato per qualche minuto, e poi scivolato tra le dita in un finale rocambolesco. Nonostante lo stagionale 2,33 l'oro è finito a Mutaz Essa Barshim (campione del mondo per la terza volta dopo i successi di Londra 2017 e Doha 2019), con una sequenza priva di errori fino a 2,37. Argento al coreano Sanghyeok Woo e bronzo all'ucraino Andriy Protsenko. "Vste le condizioni in cui mi sono presentato qui - prosegue Tamberi -, è un Mondiale positivo per me. Mi sono trovato con le spalle al muro in due occasioni stasera, a 2,30 e a 2,33, ma riuscire nei momenti di difficoltà è la mia caratteristica migliore. Mi spiace perché perdere una medaglia così brucia, ma se proprio dovevo farlo, allora sono contento che ci sia riuscito Protsenko, loro hanno bisogno più di noi di una speranza. Ora Monaco, anche se, ad essere sincero la testa l'avevo solo sul Mondiale".