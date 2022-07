Mondiali atletica: Tecuceanu, record e finale degli 800 metri

L'azzurro Catalin Tecuceanu conquista la finale degli 800 metri ai Mondiali di Eugene, in Oregon. Transitato in ottava posizione a duecento metri dall'arrivo il mezzofondista di origine romena, alla prima grande esperienza in maglia azzurra, con un gran finale risale posizioni fino al quinto posto (poi divenuto quarto per la squalifica dello statunitense Jonah Koech), e soprattutto sigla il primato personale, abbassato a 1'44"83. Il ritmo imposto, tra gli altri, dal canadese Marco Arop produce i tempi più veloci del round (è lui il capolista con 1'44"56), tanto che Tecuceanu alla fine, pur ripescato con i tempi, stampa il quarto crono assoluto. Appuntamento in semifinale alle 4 del mattino italiane di domani (nella notte tra giovedì e venerdì).