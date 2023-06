Roma 2024, ecco il logo ufficiale degli Europei di Atletica VIDEO

ROMA - "Roma e l'Olimpico sono nella storia dell’atletica". Così ha parlato il bulgaro Dobromir Karamarinov, presidente della European Athletics che in occasione del Golden Gala ha iniziato a proiettarsi ai prossimi Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024 il cui logo ufficiale è stato presentato proprio nel corso dell'evento andato in scena a Firenze (con l'infortunato Marcel Jacobs grande assente ).

Logo: la composizione e l'idea

Le lettere che compongono il nome di Roma, i numeri di un anno destinato a essere ricordato e uno dei simboli dell'atletica si fondono in un unico disegno, dando vita così al logo protagonista di un lancio in grande stile alla presenza di Karamarinov ma anche di Sebastian Coe (presidente di World Athletics) e Stefano Mei (presidente della Fidal). Il logo è stato presentato anche sui canali digitali ufficiali di Roma 2024: collegandosi al sito roma2024.eu e seguendo i profili social di Roma 2024 gli appassionati di tutta Europa troveranno gli aggiornamenti e le informazioni in vista dell’avvio della competizione.

Europei e Olimpiadi, 'ponte' da Roma a Parigi

L'emozionante anteprima apre la corsa lunga un anno verso un appuntamento storico e di grande rilevanza sportiva: dal 7 al 12 giugno 2024 i migliori atleti del continente si sfideranno allo Stadio Olimpico, nel Parco del Foro Italico e in alcune delle strade più suggestive della Capitale, a 50 anni di distanza dall’edizione degli Europei disputata a Roma nel 1974 e per la terza volta in assoluto in Italia dopo la prima edizione di Torino 1934. Roma è un luogo che non ha bisogno di presentazioni; il 2024 sarà un anno di grandi appuntamenti sportivi che attireranno sulla città le attenzioni di tutto il mondo; la pista è il simbolo dell'atletica per antonomasia: sono gli elementi presenti nel logo disegnato per gli Europei di Atletica 2024. Una sintesi puntuale che non necessita di ulteriori interpretazioni. Gli Europei di Atletica Leggera di Roma 2024 precederanno di un mese e mezzo l’avvio dei XXXIII Giochi Olimpici Estivi di Parigi e rappresenteranno quindi un fondamentale banco di prova agonistico per gli atleti in vista del successivo appuntamento olimpico.