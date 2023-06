Delusione Jacobs, settimo a Parigi nei 100: "Avevo le gambe di cemento"

PARIGI - Marcell Jacobs delude nei 100 metri al Meeting di Parigi, nella quarta tappa della Wanda Diamond League 2023 . L'azzurro è sceso in pista nonostante nelle ultime tre settimane i problemi fisici non lo abbiano mai abbandonato. "Avevo le gambe di cemento" , ha detto Jacobs alla fine della gara in cui si è classificato settimo (10"21), vinta dallo statunitense Noah Lyles in 9"97 davanti al keniota Ferdinand Omanyala (9"98) e a Letsile Tebogo del Botswana (10"05).

Jacobs: "L'importante era correre"

"La prima parte non mi è dispiaciuta, ma poi ho sentito le gambe che diventavano non di legno ma di cemento. Sicuramente le ultime tre settimane, con i fastidi che ho avuto e il fatto di non poter lavorare per niente, hanno fatto sì che non riuscissimo a realizzare quello che volevamo. Però sto correndo, questo per me era importante, e ho corso senza fastidi, cosa che fino a qualche giorno fa non riuscivo a fare. È una gara da buttare via, con un tempo che non facevo da anni, però sono tornato a fare la cosa che mi rende più felice", queste le parole di Jacobs all'arrivo.