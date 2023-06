Tori Bowie, il verdetto dell'autopsia: il motivo della morte

LOS ANGELES (USA) - A più di un mese dalla tragica notizia della morte di Tori Bowie , 32enne velocista statunitense trovata senza vita nella sua casa di Orange County (in Florida) a inizio maggio, è arrivato il verdetto dell'autopsia .

Bowie, il risultato dell'autopsia

Secondo il rapporto dell'esame diffuso da diversi media americani Bowie, oro nei 100 metri alle Olimpiadi del 2016 a Rio de Janeiro (dove ha vinto anche il bronzo nei 200 e l'oro nella 4x100), è deceduta per complicazioni legate alla gravidanza. L'autopsia ha rivelato che Tori era incinta di otto mesi ed era entrata in travaglio al momento della sua morte. Potrebbe aver ceduto a complicazioni legate alla sua gravidanza inclusa l'eclampsia, che si traduce in convulsioni potenzialmente fatali associate all'ipertensione.