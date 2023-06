Europei a squadre: Furlani, il salto in lungo vale l’argento!

CHORZOW (Polonia) - Impresa italiana agli Europei a squadre in corso a Chorzow. L’azzurro Mattia Furlani ha conquistato la medaglia d’argento alle spalle del greco Miltiadis Tentoglou. Sul podio anche lo svizzero Simon Ehammer che chiude al terzo posto.

La gara di salto in lungo

L’impresa odierna del diciottenne italiano - in forza alle Fiamme Oro - è di notevole entità: il ragazzo di Marino ha chiuso alle spalle del campione olimpico, portando avanti una grande gara. Mattia Furlani ha iniziato la propria prestazione con un salto da 7,75 mt, per poi piazzare nella seconda serie il balzo da 7.97 mt che vale la piazza d'onore. Il greco Tentoglou si era già portato al comando con il primo salto da 8,08 mt, per poi migliorare la propria prestazione con un balzo da 8,34 mt che ha blindato la medaglia d’oro. Al terzo posto l’elvetico Simon Ehammer che chiude con una misura di 7,95 mt.