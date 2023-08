Atletica, EuroRoma 24 presente ai Mondiali di Budapest con un proprio spazio dedicato

BUDAPEST (UNGHERIA) - Prosegue la campagna di promozione nazionale e internazionale degli Europei di Atletica di Roma 2024 . Dopo Grosseto (Campionati italiani juniores) e Molfetta (Campionati Italiani Assoluti), durante i Campionati Mondiali di Atletica di Budapest è presente , con un ruolo da protagonista, anche Roma 2024. Presso Casa Italia della Federazione italiana di atletica leggera (Fidal) è infatti collocato uno spazio dedicato che consentirà di accogliere gli atleti e gli staff. In questo modo il marchio di Roma 2024 continuerà a consolidarsi e a ritagliarsi uno spazio di visibilità sempre più esteso .

Roma 2024, campagna promozionale e vendita dei biglietti

Oggi proprio a Casa Italia, presso il Museo Ludwig, iconica struttura dedicata all’arte moderna, situata a poche centinaia di metri dallo stadio, si è svolto un incontro istituzionale che ha registrato la presenza di Sebastian Coe, Presidente World Athletics, di Dobromir Karamarinov, Presidente European Athletics, di Stefano Mei Presidente Fidal e di EuroRoma 24, e di Paolo Carito, Direttore Generale di EuroRoma 24. Tra i vari temi trattati, anche il lancio della campagna promozionale e della vendita dei biglietti per la rassegna prevista tra un anno a Roma. Dopo la rassegna di Budapest tutte le energie e le attenzioni saranno infatti rivolte ai Campionati Europei di Atletica del prossimo anno, che si svolgeranno a Roma dal 7 al 12 giugno del 2024. Sarà l'ultima tappa di importante levatura prima dei Giochi Olimpici di Parigi. Intanto prosegue a pieno ritmo la vendita dei biglietti per Roma, con sconti e pacchetti promozionali proprio in coincidenza dei Mondiali.