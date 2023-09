Jacobs tra feste e addii: arriva l'annuncio della dolorosa separazione

Marcell Jacobs si separa, e non dalla moglie. Con lei, Nicole Daza, ha appena festeggiato l'anniversario di matrimonio e il compleanno con una super festa in stile Barbie testimoniata e condivisa nel dettaglio tramite i social. La separazione è prettamente tecnica: il bicampione olimpico di Tokyo a Gazzetta.it ha confermato l’anticipazione del Corriere dello Sport-Stadio e de La Stampa della clamorosa quanto inattesa rottura con lo storico coach Paolo Camossi. "È vero, la nostra collaborazione si è esaurita, Paolo non è più il mio allenatore. Abbiamo scritto la storia dell’atletica italiana e mondiale, ma la vita ha le sue fasi e siamo arrivati alla conclusione che sia giusto separare le nostre strade", ha spiegato Marcell.