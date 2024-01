Tamberi shock con il post del padre tra tumore e liti. Poi arriva la smentita

Gimbo Tamberi non ha mai nascosto di avere un rapporto turbolento con suo padre Marco, tanto che da qualche mese non è più il suo allenatore. Il legame familiare resta, il rapporto, ad ora, no. Mentre il campione olimpico è in Sud Africa ad allenarsi (c'è anche la moglie Chiara a sostenerlo), suo padre Marco è stato protagonista di un giallo social di cui si discute molto sul web. Perché sulla sua bacheca Facebook è comparso un post durissimo nei confronti del figlio ( mai nominato espressamente) e della situazione tra di loro, con la scelta di Gianmarco di cambiare guida tecnica, poi rimosso nel giro di un'ora. Non solo: al Corriere Adriatico Marco Tamberi ha sconfessato la paternità del post Facebook: "È stata una stupidaggine. La stupidaggine è quella che hanno fatto gli altri. Qualcuno è entrato nella mia bacheca social, appena ho letto il post l'ho prontamente rimosso".

Gianmarco Tamberi, le sfogo sulla pagina Facebook del padre

Ma cosa c'era scritto nel post che ha fatto immediatamente il giro del web? Parole dure e che sono sembrate vere a molti, soprattutto perché entravano in dettagli che nessuno, se non i diretti interessati, poteva conoscere: "Tuo figlio, dopo che ti sei giocato tutto, ma proprio tutto per lui, ti mette in mezzo a una strada da un giorno all'altro trattandoti come una pezza da piedi, ti devi operare al cuore (‘na robetta), prima di Natale ti dicono che potresti avere un tumore alla tiroide (era uno scherzo, pfuiii), tra poco la tua azienda per cui hai speso tante energie per 30 anni fallisce. Ma io c'ho Stefy e almeno un obiettivo molto importante, gente che non mi sarei mai aspettato che dimostra ogni giorno di stimarmi e volermi bene, cosa vuoi di più dalla vita? Never give up per me è davvero troppo facile (però voglio ricominciare a dormire bene, mi piaceva troppo, ca**o!!!)". Parole dure, che Marco Tamberi ha, però, voluto smentire.