Jacobs rinasce: il tempo a Oslo che fa felici i tifosi

Jacobs: "Un punto di partenza. A Roma ci sarà da divertirsi"

Al termine della gara, Jacobs si è detto soddisfatto della sua prestazione: "Quei quattro centesimi di troppo hanno reso la giornata più grigia, ma sono soddisfatto", ha dichiarato a RaiSport. "Le sensazioni sono migliori, ma non mi sono sentito ancora al cento per cento. E' però un'altra gara rispetto alle altre. Questo è un punto di partenza. Mi sono concentrato solo su di me per i primi novanta metri, poi ho cercato di recuperare quello che avevo perso. Ma sono molto soddisfatto ed oggi è stata decisamente un'altra gara. Dopo il 10'19" di due giorni fa mi ero spaventato. Ma parlando con l'allenatre ho capito che c'era bisogno di aspettare e fare un passo alla volta: ci sono gli Europei e le Olimpiadi. A Roma ci sarà da divertirsi, con il pubblico di casa".