Jacobs  e le parole a sorpresa da Mattarella: "Sto bene, ma per Parigi..."

C'era anche Marcell Jacobs al Quirinale per la consegna del tricolore agli alfieri olimpici e paralimpici. Il campione in carica dei 100 metri a Parigi deve - e soprattutto vuole - difendere l'oro di Tokyo e ci arriva dopo aver fatto il pieno di energie positive a Roma: campione europeo nei 100 metri e campione europeo con la staffetta, difficile potesse andare meglio di così. Con il sorriso dei giorni migliori, dopo essere stato acclamato all'ingresso del Quirinale dai turisti e da tanti bambini, Marcell non si nasconde: "Sto bene, sto lavorando, ma posso crescere ancora". Parole. un po' a sorpresa perché un Jacobs così carico e fiducioso nel percorso che sta facendo non si vedeva da un po': "Sicuramente le pressioni aumenteranno: a Roma dovevo vincere per forza e l'abbiamo fatto, a Parigi idem perché vado lì da campione in carica ma è quello che è sempre desiderato. Voglio trasformare tutto questo in energia anche perché ora avremo tempo per lavorare, finire e rifinire tutto. Voglio arrivare al massimo della forma a Parigi e sono fiducioso che andrà benissimo".