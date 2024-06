Jacobs a Turku nei 100 metri: a che ora corre, dove vederlo in tv. Nuova sfida a Ali

TURKU (FINLANDIA) - Dopo i due ori conquistati sui 100 metri e nella 4x100 agli Europei di Roma la testa di Marcell Jacobs è già proiettata alle imminenti Olimpiadi di Parigi dove l'azzurro dovrà difendere i titoli conquistati ai Giochi di Tokyo (anche in Giappone doppietta, con vittoria individuale e in staffetta). E l'obiettivo è quello di correre per la prima volta in questa stagione sotto i 10" , anche per mandare un segnale ai suoi rivali tra i quali c'è anche l'altro azzurro Chituru Ali, argento proprio dietro di lui nella rassegna continentale all'Olimpico.

Jacobs torna in pista con Ali sui 100 metri: dove e quando

Jacobs ci proverà già oggi (19 giugno) in Finlandia ai 'Paavo Nurmi Games' di Turku, meeting di livello Gold inserito all'interno del 'Continental Tour'. Oltre al connazionale Ali, tra i rivali più pericolosi iscritti alla gara ci sono Andre De Grasse, l'altro canadese Jerome Blake e il ghanese Benjamin Azamati.

Batterie e finale del meeting di Turku: a che ora corre Jacobs

Marcell Jacobs scenderà in pista a Turku prima nelle batterie (ore 17:20 italiane), in cui la sua missione sarà quella di staccare uno dei pass per qualificarsi alla finale che è in programma alle 18:32 italiane.

Jacobs corre in Finlandia: dove vedere la gara in tv e streaming

Le batterie e la finale dei 100 metri al meeting di Turku saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go e NOW. Aggiornamenti in tempo reale sulle prove di Jacobs e dell'altro azzurro Ali saranno inoltre disponibili sul sito Corriere dello Sport-Stadio.