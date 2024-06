Jacobs e Ali diretta atletica a Turku: i due azzurri dominano i 100 metri LIVE

TURKU (FINLANDIA) - Dopo il doppio oro agli Europei di Roma nei 100 metri e nella 4x100 Marcell Jacobs torna alla grande in pista a Turku, in Finalndia, dove stampa un poderoso 9''92 nella finale dei 100 metri , piazzandosi davanti all'altro azzurro Chituru Ali, strepitoso anche lui in 9''96 , la sua prima volta sotto il muro dei dieci secondi. Con questi tempi alle Olimpiadi di Parigi (in programma dal prossimo 26 luglio) si può sognare davvero in grande, anche nella staffetta 4x100. Segui tutto in diretta .

19:13

Jacobs c'è: "Miglioro gara dopo gara"

"La pista qui è molto veloce, sono felice del mio tempo. Miglioro gara dopo gara", ha detto ancora Jacobs dopo la finale dei 100 metri.

19:00

Un Jacobs così mancava da Tokyo

Un Jacobs in questa condizione e con questi tempi mancava da tre anni, dai Giochi di Tokyo del 2021, quando si laureò uomo più veloce del mondo sui 100 metri in 9''80. A Monaco, due anni fa, chiuse in 9''95. Oggi è tornato sui livelli olimpici: ha Parigi nel mirino e nelle gambe.

18:49

Jacobs: "Sono molto felice"

"Sono molto felice", queste le prime parole di Marcell Jacobs dopo la gara dei 100 metri vinta in 9''92.

18:40

Jacobs e Ali, tempi da podio alle Olimpiadi

Con questo Jacobs e questo Ali a Parigi si può sognare una doppietta da urlo. Abbiamo due azzurri almeno da finale olimpica, se non di più.

18:35

Jacobs vince la finale davanti ad Ali!

Jacobs vince la finale dei 100 metri con 9''92 e precede Ali, che chiude con il suo primo tempo sotto i dieci secondi, 9''96.

18:27

Ci siamo, sta per iniziare la finale con Jacobs e Ali

I centometristi entrano in pista per la finale dei 100 metri: occhi puntati su Jacobs e Ali, il campione e il vice campione europei.

18:20

Le finali senza italiane

Al via le finali femminili, senza italiane, del lancio del giavellotto e dei 100 metri ostacoli.

18:11

Molinarolo chiude con tre errori

Elisa Molinarolo chiude la finale del salto con l'asta con tre errori a 4.61metri. Buone sensazioni comunque per l'azzurra.

18:03

Finale salto con l'asta: l'azzurra Molinarolo protagonista

Nel frattempo è iniziata anche la finale del salto con l’asta con Elisa Molinarolo protagonista: percorso netto sin qui per l'azzurra, che ha superato al primo tentativo anche la misura dei 4.51 metri.

17:51

Tra poco la finale dei 100 metri

Jacobs e Ali in finale, in programma tra poco più di mezz'ora, alle 18:32. C'è grande attesa.

17:41

E' tornato Jacobs

Non è il suo miglior tempo, che rimane quello delle Olimpiadi di Tokyo con 9''80 (record europeo), ma non correva a queste velocità da Monaco di Baviera di due stagioni fa. Il 9''99 di oggi è un bel segnale in vista di Parigi.

17:31

Jacobs abbatte il muro dei 10'' e si qualifica alle Olimpiadi!

Strepitoso anche Jacobs che per la prima volta in stagione scende sotto il muro dei 10'' e con 9''99 (vento +1.4) domina la sua batteria e si prende la finale a Turku. Non solo: Marcell con questo tempo si qualifica matematicamente alle prossime Olimpiadi, alle quale avrebbe in ogni caso partecipato tramite il proprio piazzamento nel ranking.

17:28

Ali in finale con 10''01. Ora Jacobs

Vola Ali nella sua batteria e con il tempo di 10''01 (+3.8 il vento) si aggiudica la finale dei 100 metri. Ora tocca a Jacobs.

17:18

Fantini chiude quinta nel lancio del martello

In attesa di Jacobs e Ali, che tra poco correranno nella batteria, l'oro europeo Sara Fantini chiude la finale del lancio del martello al quinto posto con un nullo e la misura di 69,45 metri.

17:09

Gli avversari di Jacobs e Ali

Tra gli avversari da temere di più, per Jacobs e Ali, c'è innanzitutto il canadese Andre De Grasse (tempo stagionale 10''10). Da tenere d'occhio anche il ghanese Benjamin Azamati e l’altro canadese Jerome Blake. LEGGI TUTTO

16:57

L'obiettivo di Jacobs

Per Jacobs sarà una gara in preparazione delle Olimpiadi, ma non solo. Marcell cercherà oggi di scendere sotto i 10 secondi per la prima volta in stagione, traguardo che non ha raggiunto neppure agli ultimi Europei a Roma (10''02).

16:45

Dove vedere la gara di Jacobs e Ali

I 100 metri di Jacobs e Ali saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go e NOW. LEGGI TUTTO

16:35

A che ora corrono Jacobs e Ali

La batteria dei 100 metri di Jacobs e Ali è in programma alle 17:27 (ora italiana). L'eventuale finale invece è fissata alle 18:32. LEGGI TUTTO