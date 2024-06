Tamberi diretta salto in alto a Kosice: segui la gara LIVE

KOSICE (SLOVACCHIA) - Gianmarco Tamberi riparte dalla Slovacchia. Il fresco campione europeo di salto, con l’oro al collo, pronto a far registrare nuovi record. Nella Capitale miglior prestazione mondiale stagionale: 2.37 metri. Ora al Jbl Jump Fest, evento dedicato solo al salto in alto, proverà ad alzare ancora l’asta. Sono le prove generali per le Olimpiadi di Parigi. Tutti gli aggiornamenti.