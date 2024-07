Atletica, ex campione del salto in alto ritrovato morto: la ricostruzione

L'ex campione del mondo di salto in alto sudafricano Jacques Freitag è stato trovato morto con ferite da arma da fuoco. Lo riferiscono i media sudafricani. Freitag, campione del mondo del salto a Parigi nel 2003 , aveva 42 anni ed era scomparso da circa due settimane.

Freitag, tragica scoperta dopo la scomparsa

La sorella di Freitag, Chrissie Lewis, aveva chiesto aiuto per ritrovare il fratello la scorsa settimana. Secondo diverse testimonianze, Freitag sarebbe stato prelevato da un uomo a casa di sua madre a Bronkhorstspruit durante la notte e da allora non avrebbe più dato più notizie di sè, sino alla tragica scoperta. È stato trovato nell'erba vicino a un cimitero a Pretoria West. La polizia sta trattando il caso come omicidio.