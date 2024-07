Alcanterini: "Dal Meeting Sport e Solidarietà parta l'appello alla Tregua Olimpica"

Torna Sport e Solidarietà , il Meeting Internazionale di Atletica Leggera, giunto alla sua 35ª edizione, in Friuli. L’evento si svolgerà domenica 14 luglio allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro ed è organizzato dalla Nuova Atletica dal Friuli di Udine del presidente Giorgio Dannisi e del ds Stefano Scaini . Una edizione speciale, perché nell’ambito della manifestazione si celebrerà il 30° anniversario del Comitato Nazionale Italiano Fair Play e dell'European Fair Play Movement. Il CNIFP guidato da Ruggero Alcanterini è un ente riconosciuto dal CONI come una delle Benemerite dello Sport, e promuove i valori etici e della pace. A dar peso all'importante lavoro e al valore del Fair Play, l'Assemblea delle Nazioni Unite, nella sua 78ª sessione del primo luglio scorso, ha designato il 19 maggio Giornata Mondiale del Fair Play.

PER UNA TREGUA OLIMPICA. Il presidente Ruggero Alcanterini, già ai vertici della FIDAL con Primo Nebiolo, parteciperà al Meeting con Mario Virgili, presidente del CNIFP Friuli Venezia Giulia. "Il Meeting della Solidarietà a Lignano Sabbiadoro è unico nel panorama dei grandi eventi internazionali di atletica leggera - ha detto il presidente del Comitato Fair Play - perché coglie l’alto livello di uno sport principe nel programma olimpico, ma promuove al contempo i valori della inclusione e della concreta solidarietà. Nato sul finire degli anni Ottanta, il Meeting è in qualche modo erede dello spirito con cui io stesso operavo nel Consiglio di presidenza della FIDAL, con cui nel 1987 organizzammo i Campionati del Mondo a Roma. Il Meeting, peraltro intestato ad Ottavio Missoni, filantropo, campione nello sport e di successo nel mondo della moda, registra il suo trentacinquesimo compleanno e intreccia la sua storia con quella del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, fondato come l’European Fair Play Movement nel 1994. Sono certo che il Meeting della Solidarietà alla vigilia dei Giochi di Parigi possa contribuire a sostanziare l’appello per la Tregua Olimpica e il diritto allo sport per tutti", conclude il presidente.

IL MEETING. La manifestazione di Lignano ha un livello tecnico molto alto, con nomi dal panorama internazionale. Tornerà, la Nazionale Giamaicana con la pluri campionessa mondiale e olimpica della velocità Shericka Williams e da Kishane Thompson numero uno al mondo quest'anno, pronti poi a volare a Parigi per le imminenti Olimpiadi. Sono oltre 120 gli atleti attesi al Meeting di Lignano, in rappresentanza di oltre trenta Paesi del mondo. Qualche nome: oltre ai giamaicani, Samuele Ceccarelli e Luke Bezzina, Candace Hill, Giorgia Bellinazzi, Aurora Berton; Ama Pipi, Alexandra Bell e Sophie O’Sullivan, James Preston, Giada Carmassi.

Nell'evento stesso, infine, anche al Meeting regionale FVG e regioni limitrofe, riservato alle categorie giovanili, promozionali e master. Almeno 500 atleti daranno vita a una bellissima festa di sport. Il Meeting Lignano avrà la copertura televisiva assicurata da Rai Sport.