Schwazer in gara dopo la squalifica di 8 anni: rientro e addio a Trento

TRENTO - Terminata ieri, 7 luglio, la controversa squalifica di 8 anni per doping, Alex Schwazer tornerà in gara il prossimo 19 luglio. Il rientro avverrà nella 20 chilometri di marcia di Arco di Trento, come ufficializzato oggi dagli organizzatori di Queen Atletica: "Alex ha chiesto a noi di organizzare la gara del suo ritorno e contemporaneamente del suo addio - si legge nel comunicato - noi di QA siamo stati ben felici di accogliere la sua richiesta. Lo abbiamo fatto per l’empatia che proviamo nei confronti dell’uomo e della sua vicenda, dell’amicizia che da sempre ci lega al professor Sandro Donati, colui che per primo aveva deciso di dargli una seconda chance, lo abbiamo fatto per l’amore che abbiamo per questo sport, l’atletica, e per le emozioni che sa dare".