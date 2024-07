Brivido Tamberi, infortunio a un mese da Parigi: "Non ho parole". Come sta

BUDAPEST (UNGHERIA) - Campanello d'allarme per Gianmarco Tamberi, che ha deciso di non prendere parte al Meeting di Szekesfehervar, tappa del World Continental Tour. Nel corso del riscaldamento il campione olimpico di salto in alto ha avvertito qualcosa che non andava e si è fermato a scopo cautalare in vista dell'appuntamento con Parigi 2024.