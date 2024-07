Atletica, super Simonelli nei 110 ostacoli. Tecuceanu ad un passo dal record negli 800 metri

ROMA - Azzurri in evidenza nella nona tappa della Wanda Diamond League, nel Principato di Monaco. Soltanto la star Grant Holloway batte Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli, a tre settimane dalle Olimpiadi di Parigi: 13"01 controvento per lo statunitense (-0.7), 13"08 per il campione d'Europa, a soli tre centesimi dal record italiano realizzato a Roma. È anche la notte di Catalin Tecuceanu, a un passo dal leggendario record italiano di Marcello Fiasconaro del 1973 (1'43"7) negli 800 metri. Con 1'43"75 scende per la prima volta sotto l'1'44 e sfiora anche l'1'43"74 di Andrea Longo del 2000, ma il livello è spaziale: l'azzurro chiude al nono posto sul set dell'algerino Djamel Sedjati sempre più vicino al primato mondiale con 1'41"46. Terza piazza per Stefano Sottile nel salto in alto, con un convincente 2,28 a soli due centimetri dal 2,30 dei recenti Assoluti: vince il neozelandese Hamish Kerr con 2,33. La campionessa europea Nadia Battocletti è quinta nei 5000 con 14'41"06, secondo tempo in carriera. Quinti posti anche per Roberta Bruni nell'asta con il primato stagionale di 4,66 e Filippo Tortu nei 200 con 20"43 nella gara del 19"87 del botswano Letsile Tebogo.