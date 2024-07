Tamberi dimentica l'infortunio: l'annuncio fa impazzire i tifosi

Tamberi: "Un piccolo stop che non fermerà il mio sogno"

Tamberi guarda oltre il problema subito. "E' vero, ho saltato 2 gare fondamentali per prepararmi al meglio in vista delle Olimpiadi, ma non sarà di certo questo piccolo stop a fermarmi dopo tutto quello che ho fatto per il mio grande sogno!", conclude 'Gimbo', che sarà uno dei due portabandiera dell'Italia nella cerimonia di Apertura dei Giochi di Parigi.