Jacobs e Tamberi diretta Diamond League: segui le gare in Polonia LIVE

Dopo la fine delle Olimpiadi di Parigi , gli azzurri dell'atletica leggera tornano in pista . L'occasione è la dodicesima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Oggi in gara ben dieci italiani , con gli occhi puntati su Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs . Segui l'evento in diretta.

16:37

Salto in alto, lotta a due

Sono rimasti solo Tamberi e Doroshchuk a 2.33. L'ucraino ha una sola chance.

16:31

Tamberi certo del podio

Beckford sbaglia. L'azzurro è sul podio. Bisogna però capire il colore della medaglia.

16:29

Tamberi da urlo

Al secondo e ultimo tentativo, l'azzurro supera 2.31. Gli altri tre atleti in gara non ci sono ancora riusciti.

16:28

Diamond League, record del mondo

Il norvegese Ingebrigtsen registra il record del mondo nei 3000 metri con 7’17″55.

16:19

Tamberi, un solo tentativo

Sbaglia l'azzurro a 2.31. Manca un'ultima chance.

16:08

Tamberi, due tentativi a 2.31

Dopo aver commesso un errore a 2.29, l'azzurro decide di tenersi due tentativi alla misura superiore.

15:58

Sottile eliminato

Niente da fare a 2.26. Tre errori di fila. Restano in corsa in quattro e tra questi c'è Tamberi, ora in odore di podio.

15:47

Tamberi supera 2.26

L'azzurro, al secondo tentativo, resta in gara.

15:45

Jacobs fuori dal podio nei 100

L'azzurro è quarto con 9''93. Primo Kerley con 9″87 davanti a Omanyala con 9″88. Ali è ottavo sopra i 10''.

15:42

Diamond League, Bellò nona nei 1000

Stravince la kenyana Chepchirchircon con il tempo di 2’31″24. L'azzurra Bellò chiuede nona con 2’37″76

15:33

Salto in alto, eliminato Kerr

Clamoroso: eliminato a 2.22 il campione olimpico. Tamberi e Sottile (al secondo tentativo) sono in gara.

15:31

Fabbri terzo nel getto del peso

Nullo l'ultimo lancio ma arriva il terzo posto con 22.03. Primo Kovacs con 22.14, secondo Crouser con 22.12.

15:22

Tamberi, super risposta

L'azzurro supera al primo tentativo lo scoglio dei 2.22 dopo aver faticato a 2.18.

15:11

Getto del peso, Fabbri c'è

Al quarto lancio ottimo 22.03. Al momento è secondo da solo.

15:10

Martello femminile, Fantini quinta

Altro nullo per l'atleta italiana che chiude la gara al quinto posto.

15:08

Tamberi supera 2.18

L'azzurro non sbaglia al terzo tentativo e resta in corsa.

15:07

Tamberi, secondo errore

Passa Sottile a 2.18 al secondo tentativo, mentre Tamberi no.

15:03

Tamberi, errore a 2.18

Tamberi sbaglia a 2.18, errore anche per Sottile.

15:01

Diamond League, delude Simonelli

Nei 110 ostacoli l’azzurro non va oltre l’ottavo posto (13’’48). Successo per lo statunitense Holloway con 13″04.

14:53

Fantini quinta, Fabbri secondo

Nel martello l’azzurra non gira (manca un ultimo lancio), mentre nel getto del peso Fabbri mantiene il secondo posto con 21.39 in tandem con Crouser.

14:50

Tamberi passa la misura

Sottile supera lo scoglio di 2.14 al primo tentativo nel salto in alto, Tamberi invece passa la misura.

14:41

Tamberi, parte la gara del salto in alto

E' iniziata. Si inizia da 2.14 metri. In pedana anche Sottile.

14:35

Fabbri parte bene nel peso

Nel peso l'azzurro centra un ottimo 21.38 che al momento è il secondo miglior risultato. Ha fatto meglio solo Kovacs con 21.51.

14:33

Andersen prima

Lancio di 76.19 per l’americana che resta al primo posto nel martello femminile. Quinta la Fantini.

14:27

Diamond League, si scalda Fabbri

Fabbri cerca il riscatto nel getto del peso.

Ecco la lista dei partecipanti:

CROUSER Ryan (USA) | 4, 7, 22.90, 23.56

KOVACS Joe (USA) | 1, 13, 23.13, 23.23

FABBRI Leonardo (ITA) | 3, 8, 22.95, 22.95

CAMPBELL Rajindra (JAM) | 11, 2, 22.15, 22.22

OTTERDAHL Payton (USA) | 2, 13, 22.41, 22.41

ENEKWECHI Chukwuebuka Cornnell (NGR) | 6, 6, 21.91, 21.91

GEIST Jordan (USA) | 22.25, 22.25

STEEN Roger (USA) | 9, 4, 21.78, 22.08

HARATYK Michal (POL) | 20.94, 22.32

GILL Jacko (NZL) | 8, 4, 21.57, 22.12

BUKOWIECKI Konrad (POL) | 20.44, 22.25

THOMSEN Marcus (NOR) | 21.05, 21.05

14:26

Fantini migliora

Al terzo lancio l'azzurra fa registrare 70.39. E' ancora quinta.

14:24

Fantini, lancio di 69.49

Lancio di 69.49 per Sara Fantini, al momento quinta. Comanda l’americana Andersen con 71.92. Tra gli uomini è primo il canadese Katzberg con 80.03.

14:11

Fantini, primo lancio nullo

Niente da fare per l'azzurra: il primo lancio non è valido. Anche per l’americana Andersen il primo lancio è nullo. La gara è comunque lunga.

13:58

Diamond League, si parte con il lancio del martello

Ad aprire il programma le gare di lancio del martello maschile e femminile, con l'azzurra Sara Fantini tra le protagoniste.

13:45

Tamberi, la foto virale con il gelato

13:30

Tamberi senza freni: "Come sto e cosa è successo"

13:15

Losanna, delusione per gli azzurri

13:00

Jacobs e Tamberi, come seguirli in diretta

12:45

Diamond League, l'orario

Le gare della dodicesima tappa di Diamond League inizieranno alle ore 14, arrivando fino alle ore 18. Occhi puntati sulla gara di salto in alto (inizio alle 14:33) e sui 100 metri (inizio alle 15:41).

12:30

Diamond League, gli italiani in gara

Lancio del martello femminile: Sara Fantini.

Getto del peso maschile: Leonardo Fabbri.

Salto in alto maschile: Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi.

110 ostacoli: Lorenzo Simonelli.

100 metri maschile: Marcell Jacobs, Chituru Ali.

Salto triplo femminile: Dariya Derkach.

1000 metri femminile: Elena Bellò.

200 metri maschile: Fausto Desalu.

Silesia - Polonia