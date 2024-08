Jacobs e Tamberi diretta: segui il Golden Gala 2024 di Roma LIVE

ROMA - Grande attesa per lo spettacolo dell'atletica leggera, che torna allo Stadio Olimpico per il Golden Gala 2024, tappa italiana della Diamond League. Parterre di tutto rispetto per rivivere le emozioni di Parigi con la presenza di ben otto medaglie d'oro ai Giochi e degli 'idoli di casa' Jacobs e Tamberi. In pista anche Nadia Battocletti, argento sui 10mila in Francia, Andy Diaz, bronzo al suo primo salto triplo da italiano, e da Lorenzo Simonelli e Leonardo Fabbri, che proprio nella Capitale sono diventati campioni europei solo qualche mese fa. Segui la diretta della serata e tutti gli aggiornamenti...