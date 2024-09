Rebecca Cheptegei è morta: era stata bruciata viva dal compagno

Rebecca Cheptegei alle Olimpiadi

inizialmente era stata soccorsa dai vicini e trasportata in ospedale a Eldoret, in Kenya. I medici hanno cercato di intervenire dopo aver fatto i conti con ustioni sull'80% del corpo della 33enne. L'atleta è stata ricoverata in terapia intensiva in condizioni critiche e oggi è deceduta. Cheptegei si era classificata al 44° posto alla maratona olimpica di Parigi. Nel 2021 ha vinto il primo Mondiale di corsa in montagna e trail running. In carriera ha participato a molti eventi, anche in Italia, come per esempio a Firenze.