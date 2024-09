Jacobs e Tamberi in pista oggi, dove è in programma la gara e a che ora

ROMA - L’atletica italiana torna protagonista. Tutti in pista al Galà dei Castelli di Bellinzona, in Svizzera. Ci saranno Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e Leonardo Fabbri. Sarà uno degli ultimi appuntamenti di questa stagione agonistica: la gara è valida per il World Continental Tour. Il programma inizia alle 18:30, ma per vedere gli italiani in gara bisognerà aspettare la prima serata. Alle 20.03 in pista scenderà Fabbri per il lancio del peso uomini. Per Tamberi e Jacobs ci sarà da aspettare ancora un po’.