Jacobs e Tamberi diretta a Bellinzona: segui LIVE le gare di atletica

BELLINZONA (Svizzera) - La lunga stagione 2024 dell'atletica si avvia alla conclusione, con le ultime spettacolari gare tra Diamond League e altri circuiti. Stasera, a Bellinzona, va in scena il Galà dei Castelli (meeting Silver del World Athletics Continental Tour) che vede iscritti quattro italiani di assoluto livello: nel salto in alto ci saranno Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile , nei 100 metri Marcell Jacobs e nel lancio del peso Leonardo Fabbri .

20:13

Nullo per Fabbri

Fabbri inizia con un nullo: il peso era finito poco oltre i 20 metri.

20:12

Ponzio lancia a 20,44

L'azzurro Ponzio inizia con un buon 20,44 nel primo dei sei lanci del getto del peso.

20:07

La presentazione dei concorrenti del peso

Presentati gli 11 concorrenti del lancio del peso: Ponzio fa lo show nel momento in cui l'altoparlante chiama il suo nome, Weir indossa una giacchetta nera protettiva mentre Fabbri si mostra con una t-shirt bicolore di una nota marca di abbigliamento sportivo. Gli speaker dello Stadio Comunale di Bellinzona parlano italiano dal momento che siamo nel Canton Ticino.

20:00

Tre italiani in gara nel peso

Oltre a Leo Fabbri, nel peso che inizierà tra poco ci sono in gara anche altri due azzurri: il campione europeo indoor Zane Weir (Fiamme Gialle) e Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia).

19:45

Le gare di Tamberi, Jacobs e Fabbri

Fabbri sarà in pedana nel lancio del peso dalle 20:03, Tamberi nel salto in alto dalle 20:25 e Jacobs nei 100 metri alle 20:30. Fabbri sfiderà campioni come Ryan Crouser (Stati Uniti), Joe Kovacs (Stati Uniti), Rajindra Campbell (Giamaica) e Payton Otterdahl (Stati Uniti). Tamberi ritroverà l'amico e avversario Mutaz Barshim (Qatar). Jacobs invece affronterà Akani Simbine (Sudafrica), Ackeem Blake (Giamaica), Ronnie Baker (Stati Uniti) e Pjai Austin (Stati Uniti).

19:30

Serata di grande atletica a Bellinzona

Il meeting Galà dei Castelli, dopo le prime gare già iniziate dalle 18:30, entrerà nel vivo poco dopo le 20 con il lancio del peso maschile. LEGGI LA NOTIZIA

Stadio Comunale di Bellinzona, Svizzera