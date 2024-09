Tamberi con la fede e la battuta hot: la foto è virale

Ieri, attraverso un messaggio sul suo profilo Instagram, aveva annunciato la volontà di staccare la spina e di pensare al meritato riposo. Oggi, Gianmarco Tamberi annuncia gli "ultimi 10 giorni di impegni prima di partire per le mie così attese vacanze". Il saltatore azzurro, fresco vincitore della Diamond League, ha dato appuntamento ai suoi fans a Milano, per un appuntamento organizzato da un marchio di abbigliamento intimo.

Tamberi, il messaggio social diventa virale

Per l'occasione ha postato sui social una sua foto in boxer: "Gli zoom non sono autorizzati", ha scherzato. Anche la moglie, Chiara Bontempi ha lanciato un monito ai curiosi: "Vi vedo...". Tanti i commenti ironici delle fans. Una di loro, notando che nell'immagine si vedeva la fede al dito, ha chiesto se si trattasse dell'anello perso nella Senna. "E' proprio lei", ha risposto Tamberi.