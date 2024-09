Ravenna, torna la Pink RAnning: la maratona che protegge le donne

Presentata la quarta edizione della Pink RAnning, ormai divenuto simbolo della lotta contro la violenza di genere. La manifestazione, organizzata dal Ravenna Runners Club in collaborazione con Linea Rosa ODV, è in programma domenica 29. "Siamo orgogliosi di continuare a organizzare un evento che unisce sport e diritti - ha aggiunto Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club - Pink RAnning, infatti, è aggregazione, solidarietà e impegno nella lotta contro la violenza di genere".

"La Pink RAnning è molto più di una corsa: è un atto di resistenza e di solidarietà verso tutte le donne vittime di violenza. Grazie ai fondi raccolti in questo appuntamento, possiamo continuare a offrire supporto alle ospiti delle nostre case rifugio a indirizzo segreto, sostenendo le spese per lo sport dei loro figli e delle loro figlie - ha dichiarato la presidente di Linea Rosa ODV, Alessandra Bagnara - Da oltre 30 anni operiamo al fianco delle donne. Solo quest’anno, dal primo gennaio a metà settembre, sono circa 360 le donne che hanno chiesto aiuto al Centro Antiviolenza, con un incremento di circa il 20% , mentre sono al completo le cinque case rifugio a indirizzo segreto. Inoltre è stato deciso che parte del ricavato verrà donato ai territori colpiti dall'alluvione. Un contributo che ci piacerebbe fosse utilizzato per il ripristino di scuole e palestre per riportare al più presto la normalità nelle vite dei piccoli abitanti di questi borghi”.”.

Anche quest’anno saranno due i percorsi proposti, da 5 e 10 chilometri, con partenza alle ore 9.30 dall’Autorità Portuale di Ravenna, che si snoderanno lungo le strade cittadine passando anche da alcuni tra i luoghi più suggestivi, come la Darsena di Città e il Parco Teodorico. Le iscrizioni sono aperte online fino alle ore 12 del 25 settembre, fino al 23 si potrà avere anche il nome sul pettorale. Sarà possibile registrarsi anche presso il village allestito nel weekend della manifestazione o in diversi stand organizzati dalle volontarie di Linea Rosa anche in occasione di feste cittadine. Il contributo versato per partecipare verrà in parte devoluto al centro antiviolenza e include oltre al pettorale e al ristoro anche la maglietta ufficiale.