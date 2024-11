Chi è Marco Tamberi, il papà di Gianmarco citato a Belve: cosa fa oggi, età e curiosità

Tamberi a Belve, quando va in onda e cosa ha detto del padre

Marco Tamberi, chi è e cosa fa oggi

Marco Tamberi è nato ad Ancora il 30 luglio del 1958. La sua carriera da atleta si è purtroppo interrotta a soli 27 anni, nel 1984. Il motivo? Un grave incidente stradate nel quale fu investito da un camion che gli tranciò il tendine d’Achille. Oggi il papà del campione olimpionico fa l’editore.

Marco Tamberi e il litigio con il figlio Gianmarco

Al centro del loro litigio c’è anche un post Facebook di Marco Tamberi indirizzato proprio al figlio. Post però poi rimosso poco dopo. “Tuo figlio, dopo che ti sei giocato tutto, ma proprio tutto per lui, ti mette in mezzo a una strada da un giorno all'altro trattandoti come una pezza da piedi, ti devi operare al cuore (‘na robetta), prima di Natale ti dicono che potresti avere un tumore alla tiroide (era uno scherzo, pfuiii), tra poco la tua azienda per cui hai speso tante energie per 30 anni fallisce”. Il rapporto padre-figlio si era già consumato tra valutazioni contrastanti sugli allenamenti e la gestione di alcuni infortuni. Non si parlano da tempo e chissà se un giorno potranno di nuovo ritrovarsi.