Tamberi e la scelta sulle prossime Olimpiadi: “Ho studiato le probabilità…”

Lo chiameranno Mister Notizia. Gianmarco Tamberi parla e non sono mai parole di circostanza, senza contare il battage che queste provocano. Per carità, una medaglia, per un atleta, vale sempre più di un passaggio tra gli argomenti “trend”, ossia quelli più cliccati dalla gente in rete, ma per uno come Gimbo che trasforma l’affetto dei tifosi in propellente è davvero un’arma in più. Anzi, tra una parola e l’altra c’è pure il tempo per una laurea...