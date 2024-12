Gout Gout, il nuovo fenomeno che batte i record di Bolt

Sta nascendo una nuova stella dell'atletica mondiale. Dopo un fantastico 10''17 nei 100 metri, il 16enne australiano di origini sudanesi Gout Gout, agli Australian All Schools Championships di Brisbane, ha battuto il record nazionale sui 200 metri che resisteva dal 1968: ha corso in 20''04, due centesimi di secondo in meno rispetto a Peter Norman, arrivato secondo alle Olimpiadi messicane nel podio più famoso della storia dello sport, quello con i pugni alzati al cielo di Tommie Smith e John Carlos. Gout Gout non si è limitato a vincere la gara, ha dominato con un'accelerazione incredibile soprattutto negli ultimi 100 metri.