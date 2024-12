Tamberi e la nuova fede al dito: “Ho detto sì”

Tamberi e la nuova fede con lo scotch

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, Tamberi aveva perso l'anello nella Senna, un episodio che aveva lasciato l'atleta visibilmente dispiaciuto. La fede era caduta accidentalmente. Ovviamente non è stata più ritrovata. Tanto che ora ne è arrivata una nuova. La gag in un video: abbondante giro di scotch adesivo per non perderla mai più. Tra i commenti spunta anche quello della moglie Chiara: l’emoji delle scimmiette che si tappano gli occhi. Come dire, in maniera ironica: non voglio più vedere certe scene.