Jacobs sfida Lyles: ecco dove e quando

C'è la data del debutto stagionale indoor di Marcell Jacobs: l'oro olimpico di Tokyo esordirà nei 60 metri il 2 febbraio a Boston in occasione del New Balance Indoor Grand Prix (alle 22 italiane le batterie, a mezzanotte circa la finale). E sarà subito un big match: l'azzurro delle Fiamme Oro incontrerà il campione olimpico dei 100 metri di Parigi Noah Lyles. Per Jacobs si tratterà di un ritorno sui 60 metri a distanza di quasi due anni dalla medaglia d'argento conquistata agli Europei indoor di Istanbul 2023, alle spalle dell'altro azzurro Samuele Ceccarelli. In questa specialità, Jacobs è stato campione del mondo a Belgrado nel 2022 con il record europeo di 6.41, dopo aver vinto l'oro nella stagione precedente agli Euroindoor di Torun 2021.