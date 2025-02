Jacobs sta male, l'avviso ai tifosi sui social: "Sono peggiorato nelle ultime ore..."

NEW YORK (USA) - C'era grande attesa tra gli appassionati di atletica e i tifosi di Marcell Jacobs per la gara che il velocista azzurro, campione olimpico sui 100 metri a Tokyo 2020, avrebbe dovuto affrontare a New York. Aspettative, le loro, che andranno invece deluse perché lo stesso Jacobs ha annunciato il forfait sui propri profili social.

Jacobs, niente Millrose Games: sui social l'annuncio del forfait

"Ciao ragazzi, purtroppo oggi non potrò essere ai Millrose Games… - ha scritto in una storia Instagram il velocista italiano nato a El Paso, in Texas, che di recente si è confessato in un podcast che lo ha visto ospite insieme alla sua mental coach Nicoletta Romanazzi e al portiere juventino Mattia Perin -. Appena arrivato a New York mi è venuta la febbre e invece di migliorare, è peggiorata nelle ultime ore. Mi dispiace tantissimo perché ci tenevo davvero a questa gara, ma ora devo pensare a recuperare al meglio. Grazie per il supporto, ci vediamo presto in pista!".