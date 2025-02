Atletica, strepitoso Furlani nel lungo: batte Tentoglou e trionfa con 8,37 in Polonia

Mattia Furlani show a Torun, in Polonia, nel meeting del World Indoor Tour Gold. Nel lungo l'azzurro trionfa ancora con 8,37 e firma la miglior misura al mondo dell’anno, a un centimetro dal personale, e il miglior salto italiano di sempre al coperto. Per la prima volta in carriera, poi, batte il fenomeno greco Miltiadis Tentoglou, campione di tutto che finora guidava 13-0 negli scontri diretti. Una prova notevole per il ventenne azzurro, bronzo olimpico a Parigi. Inizia con due nulli, sembra una giornata no, ma al terzo salto l reatino delle Fiamme Oro balza al comando con 8,21 e poi impressiona all’ultimo tentativo, quando è già sicuro del successo, incrementando di tre centimetri il suo limite indoor.