Furlani diretta finale salto in lungo Europei atletica indoor: segui la gara

APELDOORN (PAESI BASSI) - Si entra nel vivo degli Europei indoor 2025 in Olanda: all'Omnisport di Apeldoorn si assegnano i primi titoli e l'Italia spera di rompere il ghiaccio affidandosi a Mattia Furlani, che sarà protagonista nella finale del salto in lungo. Niente da fare invece per Lorenzo Ndele Simonelli, che si ferma in semifinale nei 60 ostacoli. Segui il racconto delle gare in diretta e tutti gli aggiornamenti...