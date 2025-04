Usain Bolt ospite in tv da Fabio Fazio: dove e quando vederlo

Bolt ospite di Fazio in tv: dove e quando vederlo

L'ex velocista giamaicano, vera e propria leggenda dello sport, sarà intervistato da Fazio domenica 6 aprile sul canale 'Nove' nella puntata che inizierà alle ore 19:30 (visibile anche in streaming su 'discovery+'). Un vero e proprio evento per gli appassionati di altetica, che potranno così ascoltare le parole di un campione capace di vincere nella sua carriera 11 medaglie d'oro ai Mondiali e 8 medaglie d'oro alle Olimpiadi, è stato l'unico a vincere 3 volte la medaglia d'oro nei 100 metri e l'unico a vincere l'oro nei 100 metri e 200 metri in 3 edizioni consecutive dei Giochi (Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016), oltre che in tre diverse edizioni dei Mondiali (Berlino 2009, Mosca 2013 e Pechino 2015).

Non solo record in pista: per Bolt una passione per la musica

Soprannominato 'Lightning Bolt' e oggi 38enne, è tuttora detentore del record mondiale dei 100 e 200 metri, rispettivamente con i tempi di 9''58 e di 19''19 (realizzati entrambi nel 2009 ai Mondiali di Berlino), oltre che della staffetta 4x100 metri (36''84) con la Giamaica alle Olimpiadi di Londra 2012. Usain Bolt è inoltre un grande appassionato di musica: nel 2021 ha inciso il suo primo album, 'Country Yutes', seguito da alcuni singoli, come il brano 'This Year', rilasciato nel 2025.